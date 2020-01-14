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Значительные поступления: в Киеве обсудили перспективы украинского медицинского туризма

вторник, 14 января 2020, 16:54
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14 января в Киеве состоялась международная встреча, посвященная перспективам развития въездного медицинского туризма в Украине.

Об этом передает корреспондент "Апострофа" с мероприятия.

В ходе встречи, украинские и зарубежные специалисты в сфере медицинского туризма поделились опытом и обсудили подготовку к проведению Global Healthcare Travel Forum 2020, который пройдет в апреле этого года в Трускавце.

По данным Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ), в минувшем году нашу страну посетили с целью оздоровления около 65 тыс. иностранцев (на 5 тыс. больше, чем в предыдущий период), что принесло более $182 млн денежных поступлений. При этом средний чек с одного иностранного пациента составил $2,8 тыс. против $2,5 тыс. годом ранее.

Этот показатель – далеко не предел. Наша страна располагает уникальными минеральными и рекреативными ресурсами. В одной только Львовской области около 200 источников минеральных вод различного направления. А по уровню репродуктивной медицины и клеточных технологий Украину причисляют к мировым лидерам.

Выступивший на встрече основатель Global Healthcare Travel Council (GHTC) и президент Турецкой ассоциации медицинского туризма (ТНТС) Эмин Чакмак поделился опытом своей страны: в минувшем году Турцию посетили 1,08 млн иностранных туристов, что дало $10,2 млрд поступлений. Средний чек с одного пациента составил $9,4 тыс. Для сравнения, в США этот показатель – около $25 тыс. с пациента.

"Опыт нашей страны показывает: можно получать значительные валютные поступления даже ничего при этом не экспортируя, а лишь привлекая туристов и оказывая им медицинские услуги. Украинскому руководству, возможно, стоит обратить большее внимание на эту статью дохода. Внимательно присмотреться к опыту других стран, включая и Турцию. В этой связи мне особо приятно сообщить, что Турция выступит бриллиантовым спонсором Global Healthcare Travel Forum 2020 в Трускавце", - отметил зарубежный специалист "Апострофу".

Напомним, Украинская ассоциация медицинского туризма (УАМТ) объединяет более ста авторитетных отечественных медучреждений. Она была создана в 2013 году, и в свою очередь входит в Глобальную ассоциацию медицинского туризма (GHTC), объединяющую 56 стран.

GHTC развивает восемь направлений: медицинский, спортивный, стоматологический, кулинарный и туризм для людей с ограниченными возможностями, а также SPA&Wellness туризм и туризм, связанный с Wellness недвижимостью.

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