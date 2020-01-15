Уважили за мародерство: в сети высмеяли переименование улицы в Крыму в честь убийцы украинцев

В одном из городов аннексированного Россией Крыма улицу назвали в честь убитого в Донецке главаря так называемой ДНР Александра Захарченко.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей Twitter-странице.
Улице присвоили имя Захарченко в оккупированном РФ Симферополе.
"Уважили за мародерство, убийства и разрушение Донбасса", - прокомментировал новость Казанский.
Также об этом написала и блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.
"И кафе "Сепар" там нужно обязательно. С начинкой", - отметила она.
Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии курорта в оккупированном Россией Крыму, где улицы погрязли в мусоре.
Напомним, ранее в Луганске прошел военный парад боевиков в честь пятилетия так называемой "народной милиции".