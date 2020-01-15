В Киеве началась акция протеста против нового Трудового кодекса: фото

В центре Киева начались масштабные протесты против законопроекта о труде, который должен заменить действующий Трудовой кодекс.
Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.
Так, инициатором акции стала Федерация профсоюзов. Около тысячи протестующих призывают народных депутатов не голосовать за закон "О труде" во втором чтении. Активисты называют его "рабским".
Отметим, что новый Трудовой кодекс упростит процедуру увольнения работников без выходного пособия, позволит им начислять зарплату в два раза меньше минимальной и сократит доплаты за сверхурочные работы в пять раз.
Подробнее о главных новациях законодательства, а также грозит ли украинцам "трудовое рабство", читайте в материале "Апострофа": Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе.