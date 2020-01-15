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В Киеве началась акция протеста против нового Трудового кодекса: фото

среда, 15 января 2020, 15:17
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В центре Киева начались масштабные протесты против законопроекта о труде, который должен заменить действующий Трудовой кодекс.

Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

Так, инициатором акции стала Федерация профсоюзов. Около тысячи протестующих призывают народных депутатов не голосовать за закон "О труде" во втором чтении. Активисты называют его "рабским".

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Отметим, что новый Трудовой кодекс упростит процедуру увольнения работников без выходного пособия, позволит им начислять зарплату в два раза меньше минимальной и сократит доплаты за сверхурочные работы в пять раз.

Подробнее о главных новациях законодательства, а также грозит ли украинцам "трудовое рабство", читайте в материале "Апострофа": Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе.

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