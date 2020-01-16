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Государство не сможет защитить людей: в СМИ пояснили, почему легализация игорного бизнеса станет фикцией

четверг, 16 января 2020, 12:06
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В четверг, 16 января, Верховная Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса, однако, в текущем виде этот законопроект не позволит государству организовать надлежащий контроль за деятельностью учреждений на игорном рынке.

Об этом говорится в публикации "Вне игры: почему государство не сможет контролировать индустрию азарта" на сайте mind.ua.

В тексте, в частности, отмечается, что законопроект предусматривает двухлетнюю отсрочку запуска системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса, это фактически означает, что "на два года о защите людей можно забыть". Но и после, учитывая лоббистские возможности игорного бизнеса, не факт, что не произойдет продление отсрочки, которое является распространенной практикой в Украине.

В законопроекте предусмотрено поступления от азартного бизнеса направлять в специальный фонд, из которого будут финансироваться проекты по развитию спорта, оздоровления и тому подобное. Но не все поступления, а только их часть. Что касается остальных поступлений законопроект не дает ответов.

"Непрозрачность в этом вопросе - поле возможных злоупотреблений", - отмечают журналисты.

Следует отметить, что нет гарантии, что законопроект должным образом доработают ко второму чтению.

"Несколько месяцев эксперты настаивали на внесении правок. Их не услышали. И вряд ли услышат в будущем. Почему? Думаю, свою роль сыграли два фактора. Первый: предполагаю, были включены лоббистские возможности (админресурс и примитивные взятки). Второй: непрофессионализм. На увы, власть не имеет специалистов, хорошо разбирающихся в этом бизнесе. Лоббистам удалось легко ввести в заблуждение чиновников и депутатов. А слушать экспертов они не захотели", - цитирует издание эксперта в сфере игорного бизнеса, экс-уполномоченного АМК Агию Загребельску.

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