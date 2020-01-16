Настоящий герой: сети растрогало видео с тяжелораненым украинским бойцом

Пользователи сети пришли в полный восторг от успехов в реабилитации украинского военного батальона "Донбасс" с позывным "Альпинист" Евгения Саленко, который получил тяжелое ранение под Широкино.

Своими эмоциями они делятся в соцсети под постом Евгения на его Facebook-странице.

"Я хожу!!!!" – подписал он кадры, на которых сам делает первые шаги.

Несмотря на то, что шаги получаются довольно несмелыми, для военного это уже достижение, ведь долгое время он был прикован к инвалидной коляске.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев растрогала история спасения военного Владимира Товкиза, которого доставили в госпиталь с тяжелым ранением. 10 дней Владимир Товкиз был в коме. На 11-й день открыл левый глаз и пожал врачу руку.

Также в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.