Суд принял скандальное решение по смертельному пожару в колледже Одессы

Заведующая хозяйственной частью Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, страшный пожар в котором унес 16 жизней, Татьяна Хомич будет находиться под ночным домашним арестом. Ее подозревают в халатности.

Такое решение по мере пресечения для подозреваемой принял в среду, 15 января, Киевский районный суд Одессы.

Представители обвинения утверждают, что заведующая хозяйственной частью была ответственным лицом за противопожарную безопасность. После проверки, которую провели в 2014 году сотрудники ГСЧС, она не предприняла мер для устранения обнаруженных грубых нарушений.

Кроме того, Татьяне Хомич вменяют в вину то, что она не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Сторона защиты указывает на то, что за противопожарную безопасность отвечает другой сотрудник колледжа. В обязанности подозреваемой Татьяны Хомич входил только контроль за соблюдением санитарных норм (чистоты) в учебном заведении, а также обеспечение канцтоварами.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Хомич была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22:00 до 6:00.

Такое решение суда вызвало реакцию негодования в сети.

"Нашли кого обвинить. Браво! На скамье подсудимых пожилая женщина, скорее всего пенсионерка, которая, судя по всему, еле концы с концами сводит. Очень не похоже на то, что она могла бы как-то наживаться на схемах с противопожарной безопасностью в колледже", - заметили в Telegram-канале Klymenko Time.

Как сообщал "Апостроф", бывшего начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака подозревают в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, которое повлекло гибель 32 человек и материальный ущерб на общую сумму почти 5 миллионов гривен.