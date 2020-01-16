В Киеве объявили в розыск мошенников, "устраивавших" людей на работу: опубликованы фото

В Киеве злоумышленники выманивали у людей деньги под предлогом устроить их на работу во Франции и Германии.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции столицы.

Так, люди откликались на предложение о работе во европейских странах, мошенники просили у них аванс за будущее трудоустройство и исчезали.

Действовали нарушители в Шевченковском районе Киева, причем после каждой новой жертвы они меняли место размещения "офиса".

В полиции в данный момент по этому делу подозревают двух человек, одного из которых зовут Илья Кучма, 1998 года рождения, расследование начато по ч.2 ст.190 УК Украины – мошенничество. Личность второго подозреваемого еще не установлена. Также в наличии у полиции фото подозреваемых.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве двое мошенников придумали аферу, с помощью которой заработали в одном из жилых комплексов около 10 тысяч гривен за день.