Стало известно время и место прощания с погибшими в крушении самолёта МАУ в Иране

19 января тела погибших членов экипажа украинского самолета, который потерпел катастрофу в небе над Тегераном (Иран) 8 января, доставят в Киев.

Об этом сообщили в МАУ.

"Церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00", - рассказали в компании.

Продлится церемония прощания с 13.00 до 19.00.

Как информировал "Апостроф" ранее, украинка Елена Арам, которая живет с семьей в Иране, рассказала о погибшей матери, которая была пассажиркой самолета МАУ разбившегося под Тегераном.