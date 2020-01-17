Украину накрыло густым туманом: в сети делятся завораживающими фото

В Киеве и других городах Украины в первой половине дня 17 января фиксируется густой туман, видимость составляет 200-500 метров, что значительно усложняет ситуацию для автомобилистов.

Так, в сети начали делиться фотографиями густого тумана в Киеве, Луцке, Здолбунове и Ирпене.

Интересно, что синоптики прогнозировали сегодня солнечную погоду по всей территории Украины.

Напомним, что туманы и изморозь ожидают украинцев в ближайшие дни, а снега стоит ждать лишь в конце января.

Как сообщал "Апостроф", ранее в международном аэропорту "Черновцы" из-за сложных погодных условий не смог приземлиться с первой попытки самолет "Международных авиалиний Украины". Также из-за густого тумана не смог приземлиться самолет в аэропорту Одессы.