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Какой будет погода в субботу: карта и актуальный прогноз

суббота, 18 января 2020, 06:20
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Фото: pixabay

В субботу, 18 января, в Украине будет снова "плюсовая" температура и без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На большей части территории страны синоптики днем прогнозируют +2...+4 градуса за Цельсием. Самая высокая температура продержится в западных регионах. В частности, в Закарпатской и Черновицкой областях столбики термометров днем покажут +5...+8 градусов тепла. Однако ночью температура упадет до -6...-9 градусов.

В центральных регионах термометры днем покажут +1...+3 градуса. А ночью температура опустится до -1...-3.

Осадков 18 января не прогнозируют, будет солнечная погода. Ветер восточный 5-10 м/с.

В Киеве в субботу обещают днем +1...+3 градуса, а ночью до -3 градусов мороза. Также без дождей или снега, солнечно.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 19 января, в Украину придет небольшое похолодание.

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