Какой будет погода в субботу: карта и актуальный прогноз

В субботу, 18 января, в Украине будет снова "плюсовая" температура и без осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На большей части территории страны синоптики днем прогнозируют +2...+4 градуса за Цельсием. Самая высокая температура продержится в западных регионах. В частности, в Закарпатской и Черновицкой областях столбики термометров днем покажут +5...+8 градусов тепла. Однако ночью температура упадет до -6...-9 градусов.
В центральных регионах термометры днем покажут +1...+3 градуса. А ночью температура опустится до -1...-3.
Осадков 18 января не прогнозируют, будет солнечная погода. Ветер восточный 5-10 м/с.
В Киеве в субботу обещают днем +1...+3 градуса, а ночью до -3 градусов мороза. Также без дождей или снега, солнечно.
Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 19 января, в Украину придет небольшое похолодание.