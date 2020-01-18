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Огромные зарплаты украинских топ-чиновников высмеяли забавными фотожабами

суббота, 18 января 2020, 13:08

В интернете высмеяли высокие зарплаты чиновников, которые получают огромные премии и надбавки.

Фотожабы разместили в социальных сетях.

Напомним, за последний месяц 2019 года министры Кабинета министров получили гигантские премии и надбавки. Суммы составляют десятки тысяч выплат, что вместе выходит более 100 тысяч гривен. А у некоторых политиков зарплаты превышают и несколько сотен тысяч.

Потому пользователи решили пошутить в сети про такие "космические" суммы.

Напомним, сумма заработных плат и премиальных выплат помощников народных депутатов Украины превысила 100 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза.

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