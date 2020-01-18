Появилось новое видео колонны военной техники на улицах Одессы

Колонны военной техники, которые встревожили некоторых местных жителей в Одессе, продолжают ездить по городу.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Одесса INFO".

"И сегодня военная техника продолжает кататься по Одессе", – говорится в подписи к видео.

Также появилось объяснение того, откуда взялась военная техника на улицах города. Как сообщается, проезд техники связан с началом выездов из военных частей на полигоны для учений.

Как сообщал "Апостроф", в России во время учений под Оренбургом с самолета сбросили военную технику, в результате чего пострадали пять военных.

Кроме того, Россия перебросила в оккупированный Крым очередную колонну военной техники для участия в масштабных учениях оккупантов Южного военного округа.