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Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе: есть погибший, много раненых

воскресенье, 19 января 2020, 07:54
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Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе подло атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), один украинский боец погиб, 10 ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

По данным штаба, 18 января вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

С начала воскресенья, 19 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Как сообщал "Апостроф", 15 января, от снайперской пули в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний украинский военный Алексей Василевский.

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