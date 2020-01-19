Синоптик рассказала, ждать ли украинцам в начале недели снега

В понедельник, 20 января, когда в Украине отмечают зимнего Ивана - заключительный день рождественских праздников, синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории страны.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"Мощный красавец антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки на Средиземноморье, дальнейшую Атлантику и север Скандинавии», - кратко описала она общую синоптическую картину в Европе.

Украина, по словам синоптика, окажется на территории, где будет преобладать сухая погода, к которой украинцы в последнее время уже привыкли.

Температура воздуха в сравнении с предыдущими днями особенно не изменится, в течение дня ожидается 0 + 4 градуса, только на востоке местами похолодает до 0-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый.

"В Киеве 20-го января осадки маловероятны, температура воздуха днем будет вращаться около 0 + 2 градусов. Северо-западный ветер также будет порывистым, выберите завтра верхнюю одежду плотную, шарфы, капюшоны, что-то такое», - советует Наталка Диденко жителям и гостям столицы.

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