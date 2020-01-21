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Авария танкера "Делфи": в Одессе заявили об угрозе нового ЧП перед курортным сезоном

вторник, 21 января 2020, 19:07
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На заседании рабочей группы в Одесской облгосадминистрации по поводу ликвидации последствий катастрофы танкера Delfi предупредили, что из-за штормов судно в ближайшее время может расколоться пополам.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УСИ.

Во время заседания исполняющий обязаности главы ГУ ГСЧС в Одесской области Вадим Шуляк предупредил, что если не если судно не извлесь сейчас, то от штормов егопереломит и может произойти еще одно ЧП. "Поэтому надо сейчас реагировать", – подчеркнул Шуляк.

Еще 10 января было закончено водолазное обследование судна, сейчас трем разным компаниям дали задание на проведение расчетов стоимости эвакуации судна.

Ранее судовладелец заявил, что планирует отбуксировать танкер Delfi в порт после подъема со дна, чтобы поставить его на ремонт. Убрать танкер до Нового года помешали штормы на море и длительный подбор водолазов, которые были готовы работать на объекте.

Как сообщал "Апостроф", в Стамбуле либерийское судно Songa Iridium, которое следовало из Одессы, врезалось в набережную.

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