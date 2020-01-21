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Еще одна украинка выставила девственность на продажу: фото девушки

вторник, 21 января 2020, 08:58
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Еще одна украинка последовала примеру девушки Кати, которая продала свою девственность бизнесмену из Германии за 1,2 миллиона евро. Так, 19-летняя красавица под ником Polisha готова лишиться девственности за 50 тысяч евро.

Анкета девушки доступна на сайте Сinderella escorts, где раньше была размещена анкета Кати.

"Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", - сказала девушка.

В своей анкете девушка также уточнила, что ищет богатого покровителя или состоятельного мужа. При этом она готова получить финансовую поддержку от спонсора в размере 10 тысяч евро в месяц, но с одним условием - без секса.

Напомним, что после успешной продажи девственности 19-летняя Катя удалила все свои фото из соцсетей, кроме российской сети "ВКонтакте".

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