Срезали с жертв кожу: родители убитых в Киеве девушек раскрыли шокирующие детали, видео

Родители убитой и замученной уроженцем Волыни Сергеем Ксендзиком 19-летней Марии Камыниной рассказали шокирующие подробности убийства девушек в Киеве.

Об этом сообщается в ток-шоу "Касается каждого" на телеканале "Интер".

"Когда мы приехали на идентификацию тела, увидели ужасную картину. Вся голова и лицо дочери были в крови. Левый глаз было подбито. Я Маричку узнала сразу. Просто то, что я увидела ... Тело избито, поколото. В районе сердца сквозная рана. Нам сказали, что ее закололи ножом. Когда мы ребенка привезли домой, увидели, что кожа на лице и щеках у нее просто срезана тонким слоем. на ногах и руках тоже срезана кожа. Раны - как моя ладонь. Под глазом ножом снизу вверх подрезали кожу" , - рассказывает мать Оксана Цымбалюк.

Мать увидела на дочери много колотых ран по всему телу.

"Некоторые раны напоминали по форме крест. Таких ран было штук пятьдесят. И перерезано горло. На шее вырезан огромный фрагмент кожи с мясом. Рана настолько глубокая, что выглядел шейный позвонок. Ноги были черными. У нас подозрение, что, кроме того, что ребенка зверски убили, ее еще изнасиловали. Одна рука дочери была вывернута в локте абсолютно неестественным путем. Перед тем, как Маричку убили, ее пытали с особой жестокостью. Перед смертью дочь очень страдала", - не может сдержать рыданий женщина.

Вместе с тем отец Марии Андрей Камынин отметил, что, несмотря на то, что служил на флоте и много в жизни видел, такого зверства, как преступники сделали с молодыми девушками, показывают не в каждом фильме ужасов.

"Во-первых, в морге к нам очень по-хамски отнеслись. Мы едва унесли тело ребенка. А когда привезли домой, пришли соседи обмывать и они все видели. Мы прощупали все раны. Такое сделать с человеком за час невозможно. Аккуратно срезана кожа с лица и тела. Это могла сделать или аккуратная женщина, или хирург. Этого не могло быть до вскрытия. Мы видели тело и эти раны уже были. На шее срезана кожа. На левой руке кожа свисала. На ногах была видна мужская рука - кожу рубили по живому ", - рассказал мужчина ..

По его словам, ни одна рана не была смертельной.

"Когда они дошли до экстаза, то начали ножом ее колоть. Дочь прикрывалась рукой, как могла, поэтому на руке сквозные ножевые ранения. Весь живот в ножевых ранах. Под конец они ее, вероятно, взяли за волосы, и срезали с мясом к позвонку кожу с волосами. Там не крупных сосудов, поэтому Маричка еще была жива. Чтобы она не прикрывалась - зрение же у человека бинокулярное, ее пырнули ножом в глаз. Вместо глаза у дочки месиво. она уже не видела и не могла защищаться. тогда ее ударили по голове, проломили череп. А потом уже ударили ножом в сердце. Зато у Евы была повреждена шея", - говорит отец погибшей Маши.

Тела девушек видела и мама убитой 16-летней Евы Лысенко Мария Якубовская.

"Я только хочу знать, за что поплатились эти дети. Я бегала, искала Еву. Я еще 2 января проснулась ночью в холодном поту. Я чувствовала, что случилось что-то ужасное. О чем, собственно, нам сообщат в полицию. Когда увидела тело дочери в морге, ее лицо было не сильно избито, поэтому я ее узнала. Сначала мне показали тело Маши. я бы ее не опознала бы. я неистово кричала, что это не мой ребенок. Мужчина начал искать ее татуировки на ножке в виде сердечка. Она его сделала себе в подарок на 16-летие. И нашли , - плачет тоскующая мать.

Родители девушек просят правоохранителей наказать убийц. Их интересует только один больной вопрос: "За что?"

"Нас с мужем постигло большое горе. Нашу единственную дочь убили зверски. Перед тем ее еще пытали. Мы хотим знать кто это сделал, за что и почему ее нашли в той проклятой квартире в шкафу. Я жила в селе, а Маричка в Киеве. Мы не виделись с ней определенный промежуток времени. Она постоянно была на работе, и не могла приехать. Мы контактировали по телефону. В Маши было много разных интересов, она играла на пианино, любила музыку. Для нас Маричка была лучшая. Без нее жизнь потеряло всякий смысл, в душе полная пустота. Нас нет ", - рыдает мама Маши Оксана.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии двух девушек, тела которых были найдены связанными в арендованной квартире в Киеве .