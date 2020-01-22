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Депутат Рады попал в скандал из-за оскорблений и сексизма: опубликована переписка

среда, 22 января 2020, 17:00
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Народного депутата Антона Яценко обвинили в сексизме, оскорблениях и давлении.

Видео с жалобой на него опубликовала секретарь Уманского городского совета Людмила Кирилюк на своем YouTube-канале.

О поведении нардепа рассказали работницы исполнительного комитета Уманского горсовета. Они записали обращение к Верховной Раде.

"Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-сотрудников городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку", - говорится в их обращении.

Одновременно в видео есть скриншоты переписок депутата с представительницами горсовета. На них якобы Яценко обзывает женщин, обвиняет в интимных связях с руководством и грозит прессой.

Работницы Уманского горсовета обратились в комитет по вопросам депутатской этики Рады с просьбой разобраться в деле. Там считают действия Яценко попыткой давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов.

Отмечают, что Яценко в подобный скандал попадает не впервые. В феврале 2018 года нардеп выразил уверенность, что коммуникационщица Общественного движения "Честно" Юлия Решитько получила работу "через постель". Она уже прокомментировала новую историю с Яценко.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях возмутили слова народного депутата из группы "Видродження" Антона Яценко про события времен Евромайдана.

Также ранее пользователей сети возмутили высказывания народного депутата Антона Яценко в адрес "бойца-киборга" Олега Герваса.

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