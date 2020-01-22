RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 января

13:47
Топ-"чиновник" ДНР "заказал" киллеру своего "коллегу": сеть взорвалась шутками, фото
13:45
Орландо Блум озвучит принца Гарри в новом комедийном мультфильме о королевской семье
13:29
В Виннице зверски убили ветерана АТО с позывным "Войдан": детали трагедии и фото
13:29
В Украине немного похолодало: синоптик рассказала, когда ждать новой волны тепла
13:26
Нацотбор на Евровидение-2020: стал известен порядок выступлений участников в полуфиналах
13:02
С церковью и картинной галереей: на видео показали роскошный "дворец" экс-регионала в Киеве
12:52
Невеста Никиты Добрынина поделилась подробностями предстоящей свадьбы: торжество планируют не в Украине
12:50
Отдал жизнь за будущее страны: в Украине чтят память первого воина Небесной Сотни
12:36
Сын Памелы Андерсон и Томми Ли отреагировал на тайную свадьбу своей матери с 74-летним продюсером
12:28
Почти как в Европе: эксперты указали на важный момент с повышением пенсионного возраста в Украине
12:15
Пошла на риск: очевидец раскрыл детали смертельного ДТП с владелицей известной клиники в Украине
11:54
Украина значительно поднялась в престижном рейтинге демократии: что это значит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Почти как в Европе: эксперты указали на важный момент с повышением пенсионного возраста в Украине

среда, 22 января 2020, 12:28
переглянути новину українською

Если подходить к вопросу повышения пенсионного возраста в Украине сугубо с профессиональной точки зрения, то такое предложение выглядит вполне разумным.

Об этом "Апострофу" сказал бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун.

"Увеличение пенсионного возраста будет на пользу людям 1970-80-х годов рождения, поскольку у них может быть сравнительно небольшой страховой стаж, так как, скорее всего, как минимум, половина этого контингента сталкивалась с безработицей, и получить 30-35 лет стажа им будет не так просто", - заявил он.

Отметим, что также люди этого поколения сталкиваются с неофициальным трудоустройством, а оно не добавляет страховой стаж.

По словам Колбуна, есть непростой экономический момент: "Мы говорим, что нужно создавать рабочие места для молодых, но, если увеличить пенсионный возраст, эти места могут заниматься людьми более старшего возраста".

Член совета пенсионного фонда "Социальный стандарт" Виталий Мельничук отметил, что определенная логика в предложении повысить пенсионный возраст есть. По его словам, несмотря на то, что в Украине средняя продолжительность жизни существенно ниже, чем в других странах Европы, средний возраст собственно пенсионеров не так уж и мал.

"По статистике до пенсионного возраста, то есть до 60 лет, в Украине доживает 71% мужчин и 89% женщин. Но, если мужчина дожил до 60 лет, то, в среднем, по статистике, он проживет до 74 лет, а женщина – до 80 лет", - уточнил он.

Таким образом, добавил специалист, время, которое украинцы в среднем живут, находясь на пенсии, не такое уж и маленькое, даже в сравнении с Европой. А, учитывая, что в европейских странах пенсионный возраст выше, чем в Украине, то в нашей стране, как ни парадоксально, среднее время после выхода на пенсию может даже оказаться больше, чем в некоторых из них.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: