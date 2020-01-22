Почти как в Европе: эксперты указали на важный момент с повышением пенсионного возраста в Украине

Если подходить к вопросу повышения пенсионного возраста в Украине сугубо с профессиональной точки зрения, то такое предложение выглядит вполне разумным.

Об этом "Апострофу" сказал бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун.

"Увеличение пенсионного возраста будет на пользу людям 1970-80-х годов рождения, поскольку у них может быть сравнительно небольшой страховой стаж, так как, скорее всего, как минимум, половина этого контингента сталкивалась с безработицей, и получить 30-35 лет стажа им будет не так просто", - заявил он.

Отметим, что также люди этого поколения сталкиваются с неофициальным трудоустройством, а оно не добавляет страховой стаж.

По словам Колбуна, есть непростой экономический момент: "Мы говорим, что нужно создавать рабочие места для молодых, но, если увеличить пенсионный возраст, эти места могут заниматься людьми более старшего возраста".

Член совета пенсионного фонда "Социальный стандарт" Виталий Мельничук отметил, что определенная логика в предложении повысить пенсионный возраст есть. По его словам, несмотря на то, что в Украине средняя продолжительность жизни существенно ниже, чем в других странах Европы, средний возраст собственно пенсионеров не так уж и мал.

"По статистике до пенсионного возраста, то есть до 60 лет, в Украине доживает 71% мужчин и 89% женщин. Но, если мужчина дожил до 60 лет, то, в среднем, по статистике, он проживет до 74 лет, а женщина – до 80 лет", - уточнил он.

Таким образом, добавил специалист, время, которое украинцы в среднем живут, находясь на пенсии, не такое уж и маленькое, даже в сравнении с Европой. А, учитывая, что в европейских странах пенсионный возраст выше, чем в Украине, то в нашей стране, как ни парадоксально, среднее время после выхода на пенсию может даже оказаться больше, чем в некоторых из них.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы.