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Замкнутый круг: названы главные проблемы с частными детсадами в Киеве

среда, 22 января 2020, 22:50
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В частных детсадах, в отличие от коммунальных, очередь перед началом учебного года 2019-2020 в которые насчитывала 30 тысяч детей, такой проблемы нет, но здесь есть другая – финансовая.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"В группах у нас 20 детей. Пятиразовое питание. Все готовится на собственной кухне, привозной еды нет. Две прогулки: утром и вечером, дневной сон, - рассказали "Апострофу" в администрации одного из частных детсадов Софиевской Борщаговки. - Учим деток по государственной образовательной программе: музыка, хореография, английский язык, сенсорное развитие, физкультура, развитие речи, художественная литература, лепка, аппликации, рисование. Дополнительно с детками проводит обучение художница".

Условия - просто сказка, не правда ли? Но далеко не каждому такая сказка по карману, ведь за месяц в этом садике нужно заплатить 9,5 тысяч гривен, да еще и уплатить разовый вступительный взнос - 10 тысяч гривен. И это при том, что согласно последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине 10679 гривен.

"Родители, которых опрашивали разные службы, говорят о том, что в этом учреждении (нелегальном садике в Подольском районе, - "Апостроф") стоимость услуги была почти в два раза меньше, чем в таком же учреждении, но оформленном официально, - добавляет Людмила Волынец. - Конечно, нормой является безопасная и качественная услуга для ребенка и семьи. Но, с другой стороны, даже в Киеве не проанализирована стоимость услуг дошкольного воспитания. Стоимость услуг в легальных детских садах зашкаливает. Она просто недоступна для родителей".

Вот и выходит замкнутый круг. Нечем платить? Отдавай ребенка в коммунальный садик. Коммунального садика нет? Платите за частный. Нечем платить?...

Подробнее об этой проблеме, читайте в материале "Апострофа": Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей.

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