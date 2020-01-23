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Под Черниговом произошло тройное ДТП, много пострадавших: фото

четверг, 23 января 2020, 15:49
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В городе Прилуки (Черниговская область) столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали двое водителей и двое пассажиров.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области, опубликовав фото с места ДТП.

Тройная авария произошла вечером в среду, 22 января. Как установили полицейские, виновником ДТП был водитель автомобиля "Богдан", который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся на встречу автомобилем ВАЗ. От удара "Богдан" отлетел в сторону и врезался в "Рено Логан", который находился на стоянке.

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В результате ДТП повреждения получили оба водителя, в медицинской помощи нуждались также двое пассажиров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", утром 23 января на трассе Полтава-Александрия автомобиль с военными съехал в кювет.

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