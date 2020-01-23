Ситуация сложная: в Украине сделали тревожное заявление о пенсиях и озвучили цифры

По данным Министерства социальной политики, в Украине только 25% населения являются наемными работниками, а пенсии при этом получают 27% украинцев.

Об этом сообщила замминистра социальной политики Наталья Неньюченко в рамках круглого стола "Надлежащее и эффективное государственное регулирование трех колонн пенсионного обеспечения граждан Украины 2020".

Представительница Минсоцполитики подчеркнула, что нынешнее соотношение пенсий к зарплате с учетом налогообложения составляет 35,1%.

"Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе", - заявила Наталья Неньюченко.

По данным Минсоцполитики, расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году планируется уменьшить эту цифру до 9,8% ВВП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Пенсионном фонде сообщили, что средняя пенсия за прошлый год выросла на 16,5%, а по состоянию на 1 января ее размер составляет 3 тысячи 83 гривны.