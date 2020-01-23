Супрун детально разъяснила украинцам, что такое коронавирус и как можно от него спастись

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун подробно рассказала о коронавирусе, который быстро распространяется в Китае и зафиксирован еще в нескольких странах.

Об этом она написала в Facebook.

Что такое коронавирусы

Прежде всего это зоонозная инфекция. То есть их естественным резервуаром являются животные: пальмовые цеветы, летучие мыши, даже кобры. Коронавирусы также РНК-вирусы, поэтому имеют высокую частоту мутаций и быстро меняются, в том числе становятся патогенными для людей.

Такие коронавирусы впервые были идентифицированы в середине 1960-х годов. Вместе с новым штаммом коронавируса, который сейчас активно распространяется в Китае и других странах, их существует уже семь.

SARS-CoV впервые был признан в Китае в ноябре 2002 года. Болезнь распространилась во многих странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии, вызвав в 2002-2003 годах глобальную вспышку - тогда было зафиксировано более 8000 случаев, включая 774 смерти.

О уханском вирусе

Новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышку пневмонии, вызванную этим до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Отсюда и название, которым сейчас называют этот штамм.

Многие люди, которых поразил вирус, работали или посещали рынок в Ухане. Китайские продуктовые рынки, так называемые wet markets (мокрые рынки) - это скопление живых и убитых животных, птиц, продавцов и туристов. При таких условиях вирусу удобно распространяться между тушами, животными и людьми.

На сегодня зафиксировано 570 случаев и 17 смертей. Действительное количество людей зараженных вирусом может быть намного больше, поскольку людей с легкими симптомами скорее не было обнаружено.

Врачи сообщают, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека. Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет.

Также из умерших большинство людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона.

Вирус вызывает пневмонию с такими симптомами как кашель, лихорадка и затруднение дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период длится около двух недель.

За последнюю неделю количество подтвержденных инфекций увеличилось втрое и случаи были выявлены в 13 провинциях Китая, а также муниципалитетах Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь. Вирус также был подтвержден в других странах - в США, Таиланде, Южной Корее, Тайване, Японии, с подозрением на заражение этим вирусом госпитализировали одного человека в России.

Передача человеку от человека была подтверждена национальной комиссией по здравоохранению Китая. Также существует риск мутации вируса.

Ситуация осложняется тем, что вскоре начнутся празднования в Китайского нового года. В это время в Китай приезжают сотни миллионов людей. Сейчас город Ухань закрыт для выезда и в нем временно остановлена работа транспорта. Сообщено о втором китайском городе - Хуанганг, где также введены карантинные мероприятия.

Авиарейсы из Китая перенаправляют в аэропорты, где введен контроль температуры тела прибывших пассажиров. Сообщают о случаях, когда люди пьют жаропонижающие препараты, таким образом обходят карантин.

На данный момент эксперты считают, что в зоне риска наиболее вероятно люди со слабым иммунитетом. Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие - тяжело болеют. Это затрудняет установление настоящего количества зараженных и скорости передачи вируса от человека к человеку.

Вчера ВОЗ созвала совещание специалистов, чтобы решить, нужно ли объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Заседание решили продлить еще сегодня, ведь есть много информации и для принятия решения нужно проанализировать еще много доказательств.

Как защититься

Сейчас вакцины против коронавирусов не существует. Сообщают, что вакцина против нового штамма 2019-nCOV пока на ранней стадии разработки.

Чтобы защититься CDC предлагает:

- часто и тщательно мыть руки мылом и водой

- не касаться грязными руками глаз, носа или рта

- избегать тесного контакта с больными людьми

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции, чтобы предотвратить заражение других:

- оставайтесь дома, если заболели

- избегайте тесного контакта с другими людьми

- прикрывайте рот и нос тканью при кашле и чиханье, а после тщательно мойте руки

- проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности

Людям, которые сейчас находятся где-то вблизи зоны распространения вируса, советуют:

- поддерживать гигиену рук

- избегать посещения рынков животных и птиц

- избегать посещения больных

- обратиться к врачу в случае появления симптомов - кашля, лихорадки или трудности с дыханием

- звонить заранее, прежде чем ехать в больницу

Как сообщал "Апостроф", власти Китая ввели запрет для жителей Уханя, где обнаружили вспышку коронавируса 2019-nCoV, покидать город.

Стало известно, что китайский вирус 2019-nCoV стремительно распространяется по планете.

Медики отмечали, что риска передачи коронавируса при контакте с продуктами или посылками, в частности с AliExpress, не обнаружено.