Украинские военные понесли тяжелую потерю в зоне ООС: трагические новости с фронта

За прошедшие сутки, 22 января, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- рядом с Павлополем - с ручного противотанкового гранатомета;
- вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;
- неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- рядом с населенным пунктом Водяное - с 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.
Два вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- вблизи Майорского - из крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Шумы - с автоматического станкового гранатомета.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в начале текущей недели в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе погиб 31-летний украинский военный Василий Муха.