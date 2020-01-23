Украинские военные понесли тяжелую потерю в зоне ООС: трагические новости с фронта

За прошедшие сутки, 22 января, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Павлополем - с ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;

неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Водяное - с 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.

Два вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Майорского - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Шумы - с автоматического станкового гранатомета.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в начале текущей недели в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе погиб 31-летний украинский военный Василий Муха.