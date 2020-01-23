Весна близко: под Киевом сняли на видео поляну с цветущими подснежниками

Пользователи соцсетей продолжают удивляться природным аномалиям из-за необычно теплого января 2020 году. В городе Вышгороде возле Киева расцвела целая поляна подснежников.

Необычное видео весенних цветов среди зимы опубликовал на Facebook-странице пользователь Станислав Рудич.

"На дворе 23 января 2020, а в городе Вышгороде продолжают расцветать подснежники", - подписал опубликованные кадры автор поста.





Как сообщал "Апостроф", в Житомире местные жители под многоэтажным домом обнаружили пробившиеся сквозь землю весенние цветы. Подснежники уже выросли и вот-вот расцветут.

Ранее в соцсетях уже публиковали фото весенних цветов, которые расцвели посреди зимы. А 15 января в столице расцвели абрикосы и вишни.