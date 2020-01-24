Около 100 детей эвакуировали из школы на Закарпатье: опубликовано видео с места ЧП

В школе Закарпатской области эвакуировали сотню детей из-за неизвестной подозрительной вони после покраски помещения учебного заведения.

Об этом сообщается на странице "Специальный контроль" в Facebook.

Также у детей были замечены явные симптомы отравления токсическими веществами.

"В Воловце эвакуировали учеников школы из-за токсической вони. Накануне лаком было покрашено деревянные конструкции в коридоре образовательного учреждения. Из "старого корпуса" эвакуировали около ста учеников. Последние жаловались школьной медсестре на плохое самочувствие, першение в носу и рвоту. Пять классов переведены в свободные классы другого корпуса", - говорится на странице.

Активисты рассказали о реакции родителей учеников школы – те обратились в полицию, и правоохранители уже начали расследование.

"Родители по поводу инцидента обратились в милицию, на место вызвана следственно-оперативная группа Воловецкого отделение полиции", - отметили в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в школе Кременчугского района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница.