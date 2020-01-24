Украина попала в скандал из-за перевода речи Зеленского

МИД Румынии потребовало объяснений от властей Украины из-за перевода речи президента Владимира Зеленского на официальном сайте.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Отмечают, что текст украинского гаранта ко Дню соборности был неправильно переведен на английский язык. В частности, слово "заняли" было переведено как "occupied". Потому в Румынии возмутились, что речь идет об "оккупации".

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в пресс-релизе МИД Румынии.

Как пояснил на своей Facebook-странице посол Украины в Румынии Александр Баньков, которого 23 января вызвало румынское ведомство, речь идет о неточном переводе слов президента, из-за чего его начали обвинять в "ревизионизме в стиле Путина".

"Конечно, это официальный перевод, но он остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", - отметил Баньков, подчеркнув, что перевод уже изменили (на слово "taken").

Также посол рассказал об истории.

"Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией", - отметил Баньков.

Дипломат подчеркнул, что Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления украинского государства, которое в тот исторический момент потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии.

"Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций", - добавил он.

Отметим, что комментарии румын под постом посла свидетельствуют, что объяснения посла оказались недостаточными - большинство комментаторов считает, что существенного отличия между "занять" и "оккупировать" нет, поскольку, по румынской версии, после Первой мировой войны Северная Буковина "объединилась с Румынией" .

Как сообщал "Апостроф", в украинском МИДе требуют объяснений от британского Форин Офиса и полиции за тот факт, что трезубец приравняли к экстремистским символам - к таким же, как, например, нацистская свастика.