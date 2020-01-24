В Дании обнаружили необычное украшение времен каменного века, фото

В Дании на неолитическом археологическом объекте обнаружили кольцо времен каменного века, сделанное из рога оленя.

Об этом сообщает Royal Society Open Science.

Кольцо нашли на четвертом по величине острове Дании — Лолланне. Рядом с ним были и другие предметы, сделанные из органических материалов — дерева и кости. На протяжении тысячелетий это место было спрятано под толщей морской воды.

Кольцо сломано, но "в остальном прекрасно сохранилось", говорят исследователи.

Диаметр кольца составляет 2,4 сантиметра, а значит, оно достаточно большое, чтобы налезть на человеческий палец. Оно отполировано, и на внутренней части все еще содержит следы оригинальной резьбы. По словам исследователей, состояние кольца свидетельствует о том, что его практически не носили. Либо же оно сломалось еще в процессе производства.

Ученые датировали объект с помощью предметов, расположенных рядом с ним. Исследования показали, что кольцо было сделано примерно 5500–6300 лет назад из кости лося или оленя. Не всегда возможно провести различие между материалом, полученным от двух близкородственных видов.

Кольцо, обнаруженное на острове, — только вторая находка такого рода в Дании. Неизвестно, почему этот вид украшений так редко встречается в стране. Одна из теорий заключается в том, что мелкие объекты просто не сохранились.

Другая теория состоит в том, что кольца в очень небольшом количестве привозили с севера современной Германии.

Как писал "Апостроф" ранее, в 2019 году археологи сделали ряд интересных находок по всему миру - в пещерах Тибета, Египте, Мексике, Германии, Казахстане и других странах.