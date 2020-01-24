Зеленский поднял в Израиле важную для украинцев проблему: о чем шла речь

Владимир Зеленский на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху затронул тему многочисленных отказов украинцам во въезде в страну.

Об этом сообщает Klymenko Time в Telegram.

"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - сказал президент.

В конце лета между странами была подписана декларация об интенсификации сотрудничества, которая должна была положить конец недоразумениям, касающихся пересечения границ гражданами обоих государств.

"Отказы Израиля во въезде украинцам - реально проблема. Даже по туристическим визам украинские отдыхающие могут на границе получить отказ и посидеть пару часов, а то и дней в тюрьме. До обратного вылета. По понятным причинам в зоне риска для израильтян прежде всего - молодые незамужние украинки", - пишет автор.

Отметим, что такая ситуация несет убытки обеим сторонам. Израиль в этом случае недополучает валютную выручку от туристов, а украинцы получают испорченный отпуск или выходные.

Напомним, что Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме (Израиль), где присоединился к молитве за мир в Украине.