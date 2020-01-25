Известный журналист рассказал про скандальный инцидент из-за УПА в Польше: фото

Известный украинский журналист Вахтанг Кипиани рассказал, что его задержали на границе из-за наличия в багаже книги про ОУН-УПА.

Об этом он написал 24 января на своей странице в Facebook.

"Сегодня польская таможня на час задержала на границе из-за наличия в багаже этой книги. Цитата - "запрещен ввоз по закону Европейского Союза". Что, конечно, неправда. Спасибо юристу Ивану Гоменюку за помощь. Все хорошо. Едем с книгами в Вену", - рассказал журналист, опубликовав фото книги.

"Все больше западный сосед становится похожим на восточного", - отметил в комментариях бывший глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

Напомним, в 2018 году Верховная Рада приняла законопроект о предоставлении статуса участников боевых действий лицам, воевавших в составе Украинской повстанческой армии и других подобных формирований. До этого Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Как сообщал "Апостроф", в январе 2020 года в Польше вандалы осквернили могилу воинов Украинской повстанческой армии.