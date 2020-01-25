Катастрофа самолета МАУ: погибшую украинку заподозрили в тайных поставках оружия

Пассажирка самолета МАУ, который был сбит ракетой в Иране, Елене Малахова была директором украинской компании "Скайавиатранс", которую заподозрили в незаконных поставках оружия.

Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет ООН о тайной поставке оружия в Ливию.

В декабрьском отчете ООН эксперты исследовали атаку на грузовой самолет компании "Скайавиатранс" Ил-76ТД, который был уничтожен в Ливии во время обстрела в августе 2019 года.

Эксперты пришли к выводу, что слишком малая полезная нагрузка такого самолета и непонятные данные в документации могут свидетельствовать о том, что на нем перевозили секретное военное оборудование большого размера, но малой массы. Как пример, назывались фюзеляжи или крылья беспилотников.

Бывший менеджер "Скайавиатранс" по наземному обслуживанию Максим Приходько отметил, что компания имеет право на перевозку опасных грузов, однако отказался комментировать отчет ООН.

По данным МИД Украины, этот самолет перевозил гуманитарный груз.

В то же время ливийский генерал Халифа Хафтар заявлял, что сбитый самолет доставлял военную технику для Правительства национального согласия, которое поддерживает ООН.

По данным Flightradar, Ил-76ТД в период с мая по август 2019 года совершил более 30 перелетов между Украиной, Турцией и Ливией. Раньше он летал между ОАЭ и Йеменом, где также идут боевые действия.

Как сообщал "Апостроф", в Иране посадили в тюрьму человека, по вине которого был сбит самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии" 8 января близ Тегерана.