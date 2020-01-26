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Под Одессой случилась забавная история с найденным на улице пакетом с крупной суммой: фото

воскресенье, 26 января 2020, 05:26
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В городе Южном Одесской области 23 января сотрудники ЮКП “Муниципальная стража” нашли возле жилого дома потерянные инкассаторами 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на “Yuzhny.info”.

По словам одного из муниципальных инспекторов, находка была обнаружена на улице Химиков, 4. В полиции не поверили сообщению о найденном пакете, в котором оказалось около 200 тысяч гривен.

Рассмотрев внимательно пакет с деньгами, инспектор увидел на нем название банка и отправился в одно в его Южненское отделение.

Как впоследствии оказалось, пакет, в котором была круглая сумма, случайно выпал из машины инкассаторов.

Как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль.

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