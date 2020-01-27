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Будет тепло, но с осадками: прогноз погоды на начало недели в Украине

понедельник, 27 января 2020, 06:20
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Фото: УНН

Начиная с понедельника, 27 января, в Украине будет тепло и солнечно, но местами с дождями и снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в понедельник днем стоит ожидать температуру в пределах +3…+5, а ночью – от 0 до -3. Наиболее тепло будет в Крыму до +8 градусов тепла.

Во вторник, 28 января, будет пасмурно, местами с дождями и снегом. Осадков в виде дождя и снега стоит ждать в Ужгороде, Львове, на востоке, в Крыму.

В среду, 29 января, будет еще теплее, но осадки продолжаться. Температура воздуха днем будет варьироваться от +3, а местами, в Одессе, Херсоне – до +9.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде на конец января и февраль 2020 года.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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