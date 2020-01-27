Не отвечали на звонки: всплыли скандальные данные об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

Иранские военные формирования, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали правду о сбитом украинском Boeing от президента страны Хасана Рухани.

Об этом сообщает The New York Times.

Первым, кто узнал правду, был глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде. Он и сообщил другим высокопоставленным чиновникам о трагедии.

"Я позвонил чиновникам и сказал им, что это произошло, и вполне возможно, мы сбили самолет", - утверждал он по телевидению.

При этом Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, но они не отвечали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту "Борисполь" прошла церемония почтения памяти погибших в результате крушения авиалайнера компании МАУ в Иране, которое произошло 8 января.