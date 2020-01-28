Как в Украине пытаются нажиться на вспышке коронавируса из Китая: интересные фото

Аферисты в Украине используют панику из-за распространения нового смертельного коронавируса nCoV и предлагают приобрести недешевые "чудо-средства", чтобы предотвратить заражение.

О разнообразных объявлениях с предложениями защититься от коронвируса сообщают пользователи в соцсетях.

В частности, на одном из украинских сайтов интернет-объявлений появились сообщения о продаже специальных масок от коронавируса. Мошенники пугают потенциальных покупателей тем, что "коронавирус уже наступает", и нужно "успеть защитить себя и своих близких от неизвестной болезни". Цена одной маски - от 15 до 350 гривен.

Кроме того, аферисты предлагают купить вакцину от коронавируса. В описании указано, что страной-производителем является Израиль, а ее цена составляет 2 500 гривен.

"Разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела", - говорится в сообщении.

Как известно, действующей вакцины против коронавируса nCoV пока не существует.

Как сообщал "Апостроф", лечение 56-летней пациентки, которая была инфицирована коронавирусом 2019-nCoV, в городской больнице Шанхая (Китай) закончилось успешно.