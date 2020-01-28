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У близкого соратника Путина обнаружили шикарный особняк: фото

вторник, 28 января 2020, 21:33
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Первый заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко владеет шикарным особняком на Рублевке.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Проект".

Стоимость недвижимости чиновника составляет около 1 миллиард рублей (более 16 миллионов долларов), однако точная цена неизвестна. Площадь участка Кириенко больше 7 тысяч квадратных метров. Среди расположенных там объектов недвижимости - дом площадью 700 квадратных метров, спортивный комплекс и дом охраны.

Отмечают, что дом соратника Путина указан в декларации, однако источники обогащения Кириенко неясны - последняя декларация до покупки земли датируется 1998 годом, и в ней тогда еще кандидат в депутаты Госдумы Кириенко указывал скромный годовой доход в 230 тысяч рублей (3688 долларов).

Как сообщал "Апостроф", российские чиновники в австрийской столице Вене построили себе особняки в виде дворцов.

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