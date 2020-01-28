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В каком возрасте выходят на пенсию в Украине, а в каком - в ЕС: интересное сравнение

вторник, 28 января 2020, 08:39
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Фото: 24 канал

В ЕС, как и в Украине, где мужчины уходят на пенсию, начиная с 60 лет, женщины – с 55 лет, собираются и дальше увеличивать возраст выхода на пенсию до 68-69 лет.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на 24 канал, например, во Франции до 2025 года будет введен единый пенсионный режим вместо 42-х существующих, льготы для нескольких профессий за тяжелые условия труда будут отменены. Таким образом, власти надеются уменьшить дефицит пенсионного фонда, который к 2025 году может составить более 7 млрд евро. И даже возраст в 64 года планируют постепенно повышать.

И действительно, 64 года для ЕС – это далеко не предел. Наибольший пенсионный возраст пока имеют Исландия, Греция и Норвегия – по 67 лет (данные на 2018 год). К этой отметке до окончания 2030-х годов планируют подняться Бельгия, Франция, Германия, Болгария, Хорватия, Великобритания.

В двух государствах хотят сделать это быстрее: Италия и Нидерланды планируют поднять пенсионный возраст до 67 лет уже в 2022 году, Испания – в 2027 году.

Германия сейчас проходит стадию дискуссии поднимать ли пенсионный возраст до 69 лет (предложение Бундесбанка) или нет. Если предложение будет принято, это сделает немцев абсолютными лидерами рейтинга.

Некоторые страны Европы, впрочем, планируют пойти еще дальше и позволить своим гражданам идти на отдых в возрасте 68 лет или даже позже, в зависимости от средней продолжительности жизни. Среди них Ирландия, Дания (до 2030 года), Эстония (до 2027 года). Самое длительное планирование имеет Великобритания: пенсию в 68 лет планируют ввести только в 2046 году.

Напомним, в Украине планируют ввести накопительную систему пенсий. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Пенсии переходят на второй уровень: государству - хорошо, бизнесу - плохо.

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