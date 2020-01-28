Все вымерло: живущая в Китае белоруска рассказала про апокалипсис из-за коронавируса

Уроженка Беларуси Виктория Негода, которая сейчас проживает в Китае, рассказала о коронавирусе в Ухане.

Об этом сообщает ресурс Intex-press.

Девушка уже более пяти лет живет в китайском городе Пекин, однако в начале января приехала в гости к подруге в Ухань. Там она сейчас и застряла из-за карантинных мероприятий. Как известно, Ухань закрыли на въезд и выезд, так как там обнаружили очаг заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV.

"О новой заразе я узнала еще в декабре - власти в принципе ничего не замалчивали. Но тогда я не восприняла всерьез. Даже к подруге не побоялась поехать в этот Ухань, будь он не ладен… Думала обойдется парой случаев", - рассказала Виктория.

То, что "не обойдется", девушка начала понимать, уже находясь в эпицентре вспышки.

"Из аптек и магазинов стали исчезать маски. Их просто хватали как горячие пирожки. Цены на маски выросли в три-четыре раза. Правда сейчас ситуация вроде стабилизировалась", - вспомнила девушка.

По ее словам, потом начались перебои с продуктами. Однажды Вика зашла в небольшой магазинчик недалеко от дома и увидела пустые полки. Видимо, люди начали делать запасы на случай эпидемии.

Что все "совсем плохо" стало очевидно, когда город "закрыли", отметила Виктория. Сейчас город выглядит, как в страшном фильме.

"Все встало: предприятия, школы, транспорт. Как будто апокалипсис наступил. Пустые улицы, словно все вымерли… Только больницы забиты до отказа и люди в химзащите везде. На окраинах города блок-посты, вертолеты по ночам с воздуха разбрызгивают какую-то дрянь. По телевизору сутками напролет твердят о методах профилактики. Я уже стала параноиком – мою руки по 100 раз в день", - подчеркнула белоруска.

Виктория мечтает уехать из города, но сделать это пока невозможно: из Уханя никого не выпускают. Несмотря на это, она надеется, что в скором времени ученым удастся погасить вспышку.

"Я верю, что скоро все закончится. Китайские ученые - одни из самых сильных в мире. Но вот в Китае после этого уже вряд ли останусь", - сказала девушка.

Как сообщал "Апостроф", Всемирная организация здравоохранения сделала заявление об опасности смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая.