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Зарождение жизни: в сети показали фото зимней аномалии на популярном украинском курорте

вторник, 28 января 2020, 20:38
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В понедельник, 27 января, на украинском курорте в Запорожской области расцвели подснежники.

Об этом сообщает пользователь сети Валентина Антонова в группе "Brd24 Бердянск" в Facebook.

Около Азовского моря в городе Бердянск посреди зимы распустились первые весенние цветы. Также там пустили ростки розы. Всему этому причина - теплая погода без снега в декабре и январе.

Отметим, что зима 2019-2020 пока не радует снегом. Однако вместо него дожди и туман. Из-за этого в лесу под Житомиром выросли опята.

Как ранее сообщал "Апостроф", из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

В Украине 29-31 января прогнозируют осложнение погодных условий из-за штормового ветра и снегопадов.

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