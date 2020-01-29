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Экс-пленник ДНР рассказал, как боевики "выбивают" деньги за задержанных

среда, 29 января 2020, 15:54
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Боевики на Донбассе специально задерживают бизнесменов под вымышленными поводами, для освобождения была четка такса - 30 тысяч долларов.

О бизнесе на задержанных в ОРДЛО рассказал "Апострофу" бывший пленник ДНР Василий Савин, который вышел на свободу во время масштабного обмена в декабре прошлого года.

По словам Савина, боевики часто используют заложников из числа гражданских с целью заработать. Причиной для задержания могут быть подброшенные боеприпасы, фото в соцсетях с украинским флагом или на фоне военной техники.

"Это очень распространенная практика, при этом специально арестовывали бизнесменов, выбивали из них показания. Этим занималось ростовское управление ФСБ,и была четкая такса: 30 тысяч долларов. Ну, могли взять и меньше, например, с макеевских бизнесменов. И люди, конечно же, платили. Это огромный бизнес: человек мог вообще никак не высказывать свою позицию, никакой политикой не заниматься, но смотрели, что у него есть деньги и арестовывали", - утверждает бывший пленный, уточнив, что ему такие предложения никто не делал - его, как и большинство украинских военных, собирались держать в подвале бесконечно.

Как рассказал "Апострофу" волонтер Олег Котенко, который занимается вопросами освобождения пленных, решить вопрос с выкупом оккупанты стараются побыстрей - до того, как информация о пленном станет публичной.

"Первые трое суток его нигде не фиксируют. Он просто находится в так называемом МГБ. Естественно, приходят родные, и вот в эти первые три дня могут выставить условие: несите нам 10 тысяч долларов, и мы его отпускаем. После задержания на 30 суток об этом уже знает больше людей, выше рангом, потому как кто-то же подписывает эти документы о задержании. И в таком случае сумма может значительно увеличиваться, но через месяц человека уже могут отпустить", - уточнил волонтер.

По его словам, в некоторых случаях сами пленные стараются избегать публичной шумихи, ведь в противном случает цена отступных действительно может резко вырасти.

Как сообщал "Апостроф", ранее луганский бизнесмен, который на оккупированных территориях собирал информацию для СБУ, а затем провел почти 4 года в плену и был освобожден, рассказал о схемах боевиков при формировании списков на обмен.

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