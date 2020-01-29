В Украине провели зрелищные марши в честь героев Крут: фото и видео

В среду, 29 января, в Украине провели марш к 102-летию боев под Крутами.

В Харькове в честь этой исторической битвы провели марш героев Крут. Люди несли флаги, плакаты, а также факелы. В акции приняли участие почти три тысячи человек. Среди них – активисты, военные, студенты и даже пенсионеры.

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Не остался вдалеке от этого события и Ивано-Франковск.

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Напомним, 29 января 1918 года возле Киева шли бои между отрядами российских большевиков и тремя сотнями украинских студентов. Молодые ребята держали оборону пять часов. Вскоре услышали команду “Отступать”. 30 человек попали в плен к большевикам. Те пытали и издевались над ребятами. После чего – расстреляли.

Как сообщал "Апостроф", появились видео, как в Киеве с оркестром проводили поезд с военными к месту сражения под Крутами.