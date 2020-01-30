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Бизнесмен Катющенко впервые высказался про скандальные пророссийские бигборды с его портретом: видео

четверг, 30 января 2020, 20:28
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Бизнесмен Олег Катющенко, фотография которого с текстом "Россия - наш главный стратегический партнер" была размещена на странных рекламных бигбордах в Киеве, уверяет, что занимает проукраинскую позицию, не имеет явных врагов и политических амбиций.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".

В интервью журналистам предприниматель заявил, что о появлении бигбордов узнал из звонков деловых партнеров и друзей. Утром к нему также позвонили сотрудники СБУ.

"Я не могу даже придумать, кто это мог сделать. Если удастся понять, кто это сделал, хочется этим людям в глаза посмотреть – зачем вы это сделали. У меня нет личных врагов, я человек спокойный. У меня нет политических амбиций, не собираюсь этим заниматься", - прокомментировал ситуацию Олег Катющенко.

По словам бизнесмена, он всегда занимал проукраинскую позицию, хотя до сих пор является совладельцем компании в России (на 51%), которая пользуется технологией "Юритек", лицензия на которую ему принадлежит.


"Когда началась война, я из России уехал. В компании остаюсь на 51% собственником, не получаю ни зарплаты, ни каких-либо выплат. Я давно поставил вопрос перед лицензиарами, что я должен выйти из лицензионного соглашения", - подчеркнул он.

Как стало известно, исполнители этой диверсии были задержаны и сейчас дают показания в Службе безопасности Украины. За размещенные рекламных сюжетов, которые содержали пророссийскую пропаганду, им платили по 2000 гривен. Всего в Киеве было обнаружено 17 таких постеров на 10 бигбордах в разных местах.

Как сообщал "Апостроф", в СБУ сразу отреагировали на появление скандальных бигбордов в столице.

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