Дожди и мокрый снег не отступают: прогноз погоды в Украине на 30 января

В четверг, 30 января, синоптики прогнозируют дожди со снегом на большей части Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем на всей территории страны ожидается плюсовая температура. Больше всего воздух прогреется в южных областях Украины и в Крыму, где столбики термометров поднимутся до отметки +7. На остальной части страны температура воздуха будет в пределах 0…+4. Холоднее всего будет на севере страны.

Во всех областях Украины, кроме южных, ожидаются осадки, на севере и западе дождь сменится снегом.

В Киеве 30 января прогнозируют температуру воздуха и днем, и ночью в пределах -1...+1 градус по Цельсию. Возможен снег.

Как сообщал "Апостроф", в Украине происходит изменение границ всей зимы, а значит - постепенно март и начало апреля превратятся в зимние месяца.