Когда будут магнитные бури в феврале: названы опасные даты

В феврале, несмотря на то, что Солнце будет не так активно, украинцев ожидают магнитные бури.

Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА.

Своего пика солнечная активность достигнет 2,3 и 4 февраля. Следующую магнитную бурю ожидают 10-11 февраля. Еще один метеоудар всколыхнет Землю 28-29 февраля.

Чтобы не испытать на собственном здоровье негативные последствий солнечной активности, врачи советуют это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Как писал "Апостроф" ранее, ученые сделали открытие, которое помогло установить, что солнечные бури формируются гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.