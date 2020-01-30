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В Киеве интересно наказали "героя парковки", отметившегося особой наглостью: фото

четверг, 30 января 2020, 12:40
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В Киеве нарушителю правил парковки на крышу автомобиля положили большой камень.

Об этом сообщается на канале "Киев оперативный" в Telegram.

Пользователи отметили, что эпизод случился в столице на улице Драгоманова.

"Не задалось утро у водителя Chevrolet, который на Драгоманова решил припарковаться на газоне", - отмечается на канале.

На фото с места событий, которые снял очевидец, заметно, как на крышу синего авто кто-то положил тяжелый камень размером где-то 25-30 см.

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Как сообщал "Апостроф", ранее на парковке торгового центра "Эпицентр" в Киеве заметили "героя", который оставил свой элитный автомобиль на местах для людей с инвалидностью.

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