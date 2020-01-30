В Киеве произошла необычная история с водителем маршрутки и русскоязычной пассажиркой: фото

В киевской маршрутке 30 января водитель на просьбу по-русски остановить ответил, что не понимает русского языка.

Про необычный случай рассказала на своей странице в Facebook Ирина Козак-Кедыч.

Это Украина! Детка! Такого я еще не видела и не слышала!!! Водитель маршрутки не остановился на остановке, так как... не понял их "язык"!!!!", - написала она.

Случай произошел в маршрутке №529.

Пост менее чем за 10 часов набрал более 5 с половиной тысяч комментариев и почти 3 тысячи репостов.

Как сообщал "Апостроф", ранее разгорелся скандал из-за водителя автобуса, который высадил волонтеров на трассе по дороге в Киев. Конфликт возник из-за того, что водитель отказался выключать российский сериал, который демонстрировался пассажирам в салоне. Позже перевозчик извинился и отстранил водителя от работы.