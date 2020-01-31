RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 января

16:39
В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится
16:35
Заработок на коронавирусе: в союзе потребителей медуслуг рассказали об опасной рекламе препаратов
16:30
"Укрзализныця" устроила неприятный сюрприз для студентов
16:16
Дочь Цемаха отреагировала на новость про смерть отца
16:08
Ведущий шоу Холостяк-10 оценил главного героя нового сезона
15:56
В Украине ограничили доступ к популярным телеканалам: зачем это нужно и сколько придется платить
15:08
В заповедной зоне в центре Киева вырубают деревья: в сети показали фото
14:50
В России обрушился спортивный комплекс: фото и видео момента смертельного ЧП
14:44
Катя Чили показала начало песни для Евровидения и все немного в шоке - таким криком обычно зовут на помощь
14:33
Родила в ванной: появились подробности про 17-летнюю украинку, убившую своего младенца
14:32
Силовики пришли с обысками к свидетелю по делу Гандзюк, воевавшему на Донбассе: фото
14:20
Допрыгался: партнерша Остапчука по Танцям з зірками язвительно высказалась о ситуации вокруг его развода
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрзализныця" устроила неприятный сюрприз для студентов

пятница, 31 января 2020, 16:30
переглянути новину українською

"Укрзализныця" из-за технических работ в реестрах Министерства образования и науки не будет продавать билеты онлайн по студенческому билету со скидкой 50%.

31 января об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В сообщении говорится, что билеты не будут продаваться по студенческим билетам до 2 февраля. При этом в "УЗ" уточнили, что скидка по-прежнему будет действовать при покупке билетов в кассах вокзалов.

"Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля", - отметили в пресс-службе перевозчика и попросили прощения за временные неудобства.

Напомним, что на днях Кабинет министров Украины одобрил увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

И снова протесты под ГАСИ, или "схемы" возвращаются

Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: