"Укрзализныця" устроила неприятный сюрприз для студентов

"Укрзализныця" из-за технических работ в реестрах Министерства образования и науки не будет продавать билеты онлайн по студенческому билету со скидкой 50%.

31 января об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В сообщении говорится, что билеты не будут продаваться по студенческим билетам до 2 февраля. При этом в "УЗ" уточнили, что скидка по-прежнему будет действовать при покупке билетов в кассах вокзалов.

"Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля", - отметили в пресс-службе перевозчика и попросили прощения за временные неудобства.

Напомним, что на днях Кабинет министров Украины одобрил увольнение Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци".