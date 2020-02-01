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У Зеленского рассказали, когда хотят организовать выборы на оккупированном Донбассе

суббота, 01 февраля 2020, 23:29
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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ко встрече в "нормандском формате" Украина приедет с пакетом договоренностей, которые позволят в октябре провести местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО.

Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "KRYM – критическое мышление".

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО. - Ред) в конце октября", - сказал он.

Ермак отметил, что это могут назвать слишком оптимистичным сценарием.

"Но когда мне говорили, что это нереально, чтобы вы вернули Сенцова. Но президент это сделал. Вы помните, сколько лет, сколько мировых лидеров, деятелей искусства обращались, обсуждали, но Зеленский это сделал, пообещал и сделал", - указал он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.

По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

"Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать все, чтобы сегодня, не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации", - пояснил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что восстановление территориальной целостности Украины означает присоединение страны к ОРДЛО.

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