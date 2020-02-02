Как выглядит украинская пенсионерка глазами нардепа: сеть повеселила фотожаба

В сети появилось продолжают создавать десятки фотожаб на скандальное заявление нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить коммунальные услуги.

На очередной картинке в роли пенсионерки изображена королева Великобритании, возле которой находятся две собаки с коронами на голове.

"Украинская пенсионерка глазами украинского депутата", - говорится в подписи к фотожабе.

Как сообщал "Апостроф" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

Также ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагар извинился за скандальные слова в прямом эфире, когда посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.