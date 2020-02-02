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В Украине трогательно почтили память Кузьмы Скрябина: опубликованы фото

воскресенье, 02 февраля 2020, 14:59
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В Кривом Роге провели автопробег памяти известного украинского музыканта, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который ровно 5 лет назад погиб в автокатастрофе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".

К месту гибели Кузьмы, как называли погибшего музыканта, возле села Лозоватка Днепропетровской области приехало около 50 автомобилей. Машины двигались слаженной колонной.

Возле памятника на обочине дороги, где случилось смертельное ДТП с участием Андрея Кузьменко, прошла панихида. Люди делились воспоминаниями о музыканте и возлагали цветы.

Автопробег памяти Кузьмы Скрябина проводится к годовщине музыканта ежегодно.

Как раньше сообщал "Апостроф", на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась табличка памяти легендарного музыканта Кузьмы Скрябина.

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